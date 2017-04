Auch in diesem Jahr laden die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Eisenhüttenstadt zum traditionellen Osterfeuer ein.



Veranstaltungsort: Eisenhüttenstadt (OT Fürstenberg)

Deichspitze am Zulauf des Oder Spree Kanals in die Oder

am 15.04.2017 um 16:00 Uhr