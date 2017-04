Der Traumzauberbaum hat ein ganz besonderes Traumblatt wachsen lassen, eins mit einem blauen Ypsilon darauf, ein Buchstabe! Moosmutzel und Waldwuffel stimmen das Traumblatt an. Da springt das Ypsi heraus, singt und tanzt und will nicht zurück ins Lexikon. Auf einmal ist das Ypsi verschwunden. Der Traumzauberbaum schickt seine Waldgeister und die Kinder auf eine abenteuerliche Reise, um es zurück zu holen. Denn was soll sonst werden aus den Geschichtenliedern und den Märchen, wenn da einfach ein Buchstabe fehlt?



Der Traumzauberbaum kommt mit seiner neuen Bühnenshow nach Eisenhüttenstadt:



Der Traumzauberbaum und das blaue Ypsilon mit dem REINHARD LAKOMY-Ensemble

Ein Familienmusical von Monika Ehrhardt und Reinhard Lakomy



23.04.2017

Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt

Beginn: 16.00 Uhr

Infos und Karten unter www.friwo.info