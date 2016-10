Die Idee

Die Grundhaltung des Entwurfes ist auf die Verarbeitung des Korrekturwillens als Reaktion auf

gesellschaftliche Entwicklungen gerichtet. Im Kontext einer historisch bedeutsamen baulicher

Hülle soll der Prozess erlebbar und die Schnittwunden nachvollziehbar, architektonisch zeitgemäß und denkmalgerecht umgesetzt werden. Der Entwurf sieht eine Verschiebung der monotonen

Grundriss-gestaltung vor und bricht diese mit dem Angebot an einer Vielzahl unterschiedlicher

Typologien, wobei sich die Grundflächen der einzelnen WE im Spektrum von 30-60m² bewegen.

Auf größere Grundflächen wurde auf Grund der „bezahlbaren Mieten" der Zielgruppe 18-35Jahre

bewusst verzichtet. Dies hätte wohl auch in Bezug auf die exklusive Wohnlage die Folge einer

ungewollten Verschiebung der Zielgruppe. Der Erhalt des Ensembles ohne Veränderungen an Kubatur und gestalterischer Grundaussage des bauzeitlichen Charakters wird nicht in Frage gestellt. Die Fassaden sollen in Materialität und Gestalt erhalten werden.

Konzeptionsschwerpunkte

Erhalt des städtebaulichen Ensembles

denkmalgerechte Sanierung der Hüllflächen

Aufbrechen der Monostruktur

Schaffung von unterschiedlichen Wohnraumangeboten

Barrierefreie Wohnungen

Schaffung von Kommunikativflächen und Gemeinschaftseinrichtungen

• Schaffung eines alternativen Wohnraumangebotes

Die anliegenden Wohnungen und Wohngruppen erhalten über Öffnungen zum Atrium die

Möglichkeit der Sichtbeziehung. Wir verstehen das Atrium als klassisches Kontaktaufnahmeangebot. Dieses Angebot kann gezielt angenommen oder durch die weiterhin existenten Treppen-aufgänge im Bedarfsfall auch verneint werden.

