offis am Dienstag: Umwelt und Geldbeutel schützen





Wer die Umwelt schützen und gleichzeitig Geld sparen will, sollte sich die nächste Veranstaltung der beliebten Reihe „offis am Dienstag“ für den 4. April 2017 um 16:00 Uhr im Eisenhüttenstädter Stadtteilbüro offis, Alte Poststraße 2 (am Busbahnhof) im Kalender vermerken.



Strom sparen ist in Zeiten des Klimawandels wichtiger denn je. Wer sein Energieverhalten zu Gunsten der Umwelt ändert, hat schon viel geleistet und kann dabei auch seinen eigenen Geldbeutel schonen. Mit der Förderung des bundesweiten Vorhabens „Stromspar-Check“ wird die kostenfreie Energieberatung für Haushalte mit geringem Einkommen sowie die Beschaffung energiesparender Haushaltstechnik unterstützt. Wie das funktioniert, erläutert an diesem Nachmittag das Beratungsteam vom Bumerang e.V., das Stromfresser-Geräte im Haushalt entlarven hilft.



Eine Voranmeldung ist nicht unbedingt erforderlich.

Rückfragen und Informationen unter Telefon (03364) 280840. Die Mitarbeiterinnen vom offis freuen sich über Anregungen zu zukünftigen „offis am Dienstag“ – Themen!





Quelle: Stadt Eisenhüttenstadt