citySOMMER mit Töpfermarkt, Brunnenplatz in Frankfurt (Oder), 17. & 18. Juni 2017



Dort, wo sonst ausschließlich geparkt wird, auf dem unteren Brunnenplatz neben dem Oderturm, lädt der Frankfurter töpferMARKT am 17. und 18. Juni 2017 große und kleine Besucherinnen und Besucher zu einem vergnüglichen Sommerwochenende ein.



Der töpferMARKT ist ein beliebter Höhepunkt im Frankfurter Sommer. Mehr als 50 Töpfermeister haben sich angemeldet und stellen ihr Handwerk vor und aus. Ob Tasse oder Teller, Rumtopf oder Auflaufform, ob für Küche oder Garten, ob Deko oder Nutzgegenstand – die von Hand gefertigte Töpferware kann gleich vor Ort erstanden werden.



Es gibt tolle Mitmachangebote und ein buntes Markttreiben. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Der citySOMMER in Frankfurts Innenstadt lädt am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr ein zum Bummeln, Staunen und Shoppen.