Radfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Eine 83-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall in der Storkower Straße in Beeskower verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag, als eine 35-jährige bei einem Abbiegevorgang die Radfahrerin übersah. Die weitere Ermittlung führt die Kriminalpolizei.