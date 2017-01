Wohnungsbrand

In einem Wohnblock im Eisenhüttenstädter Keplerring brannte einen Wohnung in der 1. Etage. Bei Eintreffen der Feuerwehr fanden die Rettungskräfte einen Mieter an der nicht mehr ansprechbar war. Er wurde ins Krankenhaus transportiert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag wie die Polizei mitteilte. Zur Brandursache ermittelt jetzt Kriminalpolizei..