Im Rahmen der Woche der beruflichen Chancen finden vom 11. bis 16.11.2017 folgende Veranstaltungen statt:11.11.2017„Tag der Berufs- und Studienorientierung / Messe“ von 10:00 – 13:00 Uhr in der Europaschule Oberstufenzentrum Oder-Spree am Standort Eisenhüttenstadt in der Waldstraße 10- Regionale Unternehmen stellen Ausbildungs- und Berufsperspektiven vor- Informationsangebote zur allgemeinen Berufsorientierung,- Ausbildungssuche und zu Freiwilligendiensten- „Tag der offenen Tür am Oberstufenzentrum“13.11.2017 - Tag des Studiums mit Workshops zur Studienorientierung verschiedener Hochschulen Brandenburgs14.11.2017 - Tag der Wirtschaft15.11.2017 - Tag der sozialen und erzieherischen Berufe16.11.2017 – Tag der Gesundheits- und PflegeberufeWeitere ausführliche Informationen folgen. Rückfragen unter Telefon 03364/566 – 574, Telefax 01805 010 711 054 bzw. E-Mail