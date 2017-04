Wieder zwei Todesopfer bei Oegeln



Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden die Beamten gegen 07:20 Uhr, zur Kreuzung an der Umgehungsstraße zwischen Ragow und Oegeln gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Fahrerin eines Opels aus Richtung Beeskow kommend, mit einem LKW der aus Richtung Lübben kam zusammen gestoßen. Für die 45 Jahre alte Fahrerin und einer 76 Jahre alten Mitinsassin kam jede Hilfe zu spät. Beide verstarben noch am Unfallort. Ein ebenfalls in dem Auto befindlicher, 80-jähriger Mann, erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch für den 58 Jahre alten LKW-Fahrer machte sich ärztliche Behandlung erforderlich. Die Unfallstelle musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.



