Wieder Wohnungseinbruch

Am Nikolaustag drangen Unbekannte in der Fürstenwalder Straße Fuchskörnung in ein Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten das Inventar und stahlen Computertechnik. Dem Bewohner entstand ein Schaden von Ca. 1.500 Euro. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spurensicherung übernommen. Weitere Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.