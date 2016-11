Weihnachtsrevue

„Freut euch auf das Weihnachtsfest", so lautet der diesjährige Titel der Weihnachtsrevue der Kita „Haus Sonnenhügel". Die Weihnachtsrevue ist eine Eigenproduktion der Kita „Haus Sonnenhügel" und für Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren gedacht. Bei diesem generationsübergreifenden Projekt wirken ca. 130 Personen mit. Traditionell sind am Premierentag die Kinder der polnischen Partnerkita aus Gorzow zu Gast. Die Weihnachtsrevue feiert am 25. November um 16.00 Uhr im Friedrich-Wolf-Theater Premiere. Weitere Vorstellungen gibt es am 26. November um 16.00 Uhr und am 28. November um 10.00 Uhr im Friedrich-Wolf-Theater statt. Karten sind nur über den Veranstalter Kita „Haus Sonnenhügel" erhältlich.