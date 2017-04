Vorsicht vor falschen Polizisten!



Achtung! D ie Polizei in Ostbrandenburg warnt vor einer neuen Betrugsmasche! In den letzten Tagen wurden mehrere Anzeigen gegen Betrüger gestellt, die sich als Polizisten am Telefon ausgeben. Die Anrufer geben vor, als Beamte gerade Verdächtige dingfest gemacht zu haben, bei denen eine umfangreiche Adressenliste gefunden wurde. Jetzt müsse man prüfen, ob die Namen auf der Liste potentielle Einbruchsopfer seien. Dazu bräuchte man jedoch eine Auskunft zu Bargeld, Wertgegenständen und Anzahl der Bewohner in der Wohnung. Übereinstimmend wurde bislang von allen Anzeigenden erwähnt, dass sie auf dem Display ihres Telefons die Rufnummer „0335 110“ ablesen konnten.

„Achtung! Fallen Sie nicht auf eine derartige Masche herein!“ So die Polizei! „Wir führen keine Befragungen am Telefon durch. Ihre Ersparnisse gehen niemanden etwas an, schon gar nicht sollten Sie am Telefon darüber Auskunft geben. Wenn sie jemand zu Geld, Bankgeschäften oder Wertgegenständen aushorchen will, beenden sie das Telefonat und erstatten sie Anzeige wegen versuchten Betruges!“



Quelle: Polizei Brandenburg