Vorsicht vor Haustürgeschäfte

Ende November boten „reisende Dachdecker" in Bernau Grundstückseigentümern die Reparatur von Scheunendächern an. Dabei wurde ein 3-stelliger Betrag vereinbart. Nach Fertigstellung der Reparatur wurde dann ein erheblich höherer Geldbetrag verlangt. Durch das aggressive Auftreten der Männer fühlten sie die Bewohner unter Druck gesetzt und zahlten das geforderte Geld. Im Nachhinein erstatteten sie Anzeige wegen Betruges. Die Polizei rät in solchen Fällen: Schließen sie keine Haustürgeschäfte ab und lassen sie sich nicht auf mündliche Absprachen mit unbekannten Firmen ein! Seriöse Firmen unterbreiten ein schriftliches Angebot und vereinbaren schriftlich die Ausführung der Reparaturen. Zum Abschluss bekommen sie eine Rechnung einschließlich der Garantie für die ausgeführten Arbeiten.