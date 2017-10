Vorschläge zur Würdigung des Ehrenamtes 2017 können eingereicht werden!









Bürgerschaftliches Engagement öffentlich sichtbar zu machen, anzuerkennen, zu würdigen und auf die vielen aktiven Menschen aufmerksam machen, ist das Ziel einer wichtigen Tradition in Eisenhüttenstadt: Die Ehrung besonderen ehrenamtlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt. Wie in den Vorjahren soll der Neujahrsempfang 2018 genutzt werden, um in feierlicher Atmosphäre die Ehrung vorzunehmen.





Ab sofort können bis spätestens 31. Oktober 2017 Vorschläge für die diesjährige Auszeichnung eingereicht werden. Vorschlagsberechtigt sind Eisenhüttenstädter Vereine und Einrichtungen, aber auch Einzelpersonen, bei denen ehrenamtliches Engagement in folgenden Bereichen erfolgt:

- Sport,

- Kultur,

- Soziales,

- Jugendarbeit und

- Integrationsarbeit.





Folgende Kriterien sind zu beachten:

Das zu würdigende ehrenamtliche Engagement soll

- langjährig und parteienunabhängig sein,

- sich auf ein außerberufliches Gebiet beziehen,

- überdurchschnittlich und herausragend gegenüber dem anderer Mitstreiter des Vereines / der

Einrichtung sein,

- Vorbildcharakter für den Vereinsnachwuchs oder die Öffentlichkeit haben

sowie

- für einen in Eisenhüttenstadt tätigen Verein, eine hier angesiedelte Einrichtung bzw. für

Eisenhüttenstädter Bürgerinnen und Bürger erfolgen.





Der Vorschlag ist auf einem Vordruck einzureichen und zu begründen.

Der entsprechende Vordruck ist ab sofort im Internet unter www.eisenhuettenstadt.de, bei der Agentur für Engagement im Stadtteilbüro offis oder bei der Behinderten- und Seniorenbeauftragten Andrea Peisker (Tel. 566 380) erhältlich.

Dieser Vordruck ist bis 31.10.2017 einzureichen bei:

Stadt Eisenhüttenstadt, Die Bürgermeisterin, Zentraler Platz 1, 15890 Eisenhüttenstadt.

Telefonische Rückfragen unter 03364 / 566 380.