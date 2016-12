Vogelsang - Gartenlauben aufgebrochen

Im Verlauf des 29.12.2016 wurden der Polizei zwei Aufbrüche von Gartenlauben und ein versuchter Einbruch aus zwei verschiedenen Anlagen gemeldet.

Am Waldessaum drangen die Täter in zwei Objekte ein und stahlen Alkohol und ein Fernglas. Am Pottack scheiterten die Diebe an der Türsicherung der Laube.