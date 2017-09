Verkehrsraumeinschränkungen zum Stadtfest 2017



Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die folgenden Verkehrs-

raumeinschränkungen einzustellen und die Änderungen im Linienverkehr der Busgesellschaft Oder-Spree GmbH (BOS) zu beachten:





Straßensperrungen:



23.08.2017, 8:00 Uhr bis 28.08.2017, 18:00 Uhr



• Beeskower Straße (B 112) zwischen Fritz-Heckert-Straße und

Karl-Marx-Straße (B 112)

Die Wohnblöcke Beeskower Straße, Haus- Nr. 37 – 77, sind über die Zufahrt in

der Beeskower Straße (B 112) erreichbar. An der Kreuzung Beeskower Straße / Karl- Marx-Straße/Am Gewerbepark wird für Anlieger zu den Wohnblöcken in der

Straße Am Gewerbepark das Rechtseinbiegen in die Beeskower Straße (B 112)

zugelassen.

• Lindenallee

• Werkstraße zwischen Beeskower Straße (B 112) und Zufahrt ehem. „INNOVA“/

Werkstraße 3



25.08.2017 ab 20:00 Uhr Lichterzug vom Zentralen Platz über die Straße der

Republik ins Veranstaltungsgelände (Lindenallee – Beeskower Straße – Werkstraße)



• Zentraler Platz (teilw. Parkplatzsperrung)

• Straße der Republik kurzzeitige Querabsperrung durch Polizei





Umleitungen des Fahrzeugverkehrs:



23.08.2017, 8:00 Uhr bis 28.08.2017, 18:00 Uhr



Der Verkehr der Bundesstraße 112 wird

in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder)/Beeskow über die Straße Am Gewerbepark – Nordpassage – Waldstraße und

in Fahrtrichtung Guben über die Diehloer Straße – Straße der Republik

umgeleitet.



Sperrung von Parkflächen:



Die Parkflächen innerhalb der Veranstaltungsfläche können während der Straßensperrungen

nicht genutzt werden.

Auf dem Bauernmarkt wird das Halten/Parken nur für Händler zugelassen.



Einrichten von Haltverbotsstrecken vom 23.08.17, 8:00 Uhr bis 28.08.17, 18:00 Uhr:



Zur Gewährleistung von Feuerwehrzufahrten werden in den Straßen Eichendorffstraße, Rosa-Luxemburg-Straße und hinter dem Hochhaus Lindenallee 54 Haltverbotsstrecken eingerichtet.





Änderungen im Linenverkehr der BOS GmbH:



Infolge der Straßensperrungen kommt es vom 23.08.2017, 8:00 Uhr bis 28.08.2017, 18:00 Uhr

zu folgenden Umleitungen und Einschränkungen im Stadtlinienverkehr:



Linie 451 Richtung Arcelor/Mittal

ab Diehloer Straße über Waldstraße zur Werkstraße

Die Haltestelle Werkstraße ZOB wird nicht bedient.

Richtung Bahnhof

ab Ringstraße über Waldstraße zum ZOB

Die Haltestelle Werkstraße ZOB wird nicht bedient.

Linie 452 Richtung WK VI

ZOB – Fr.-Heckert-Straße – Str. der Rep.

Richtung ZOB

Str. der Rep. – Fr.-Heckert-Straße – ZOB

Die Haltestellen Eichendorffstraße und Lindenallee werden nicht angefahren.

Linie 453 Richtung Bahnhof

Poststraße – Str. der Rep. – Karl-Marx-Straße – Beeskower Straße

Die Haltestellen Lindenallee und City Center werden nicht angefahren

Richtung Schönfließ

Beeskower Straße – Karl-Marx-Straße – Str. der Rep. – Poststraße

Die Haltestellen City Center, Lindenallee entfallen.

Linie 400/401 Richtung Bahnhof

ZOB – Waldstraße – Nordpassage – Beeskower Straße

Richtung ZOB

Beeskower Straße – Nordpassage – Waldstraße - ZOB

Die Haltestelle City Center wird nicht angefahren.

Linie 440 Richtung Bomsdorf

ZOB – Fr.- Heckert – Str. – Rathaus

Die Haltestelle Lindenallee entfällt.

Linie 448 Richtung Ziltendorf

ZOB – Diehloer Str. – Str. der Rep.

Linie 448 aus Richtung Ziltendorf

Str. der Rep. – Diehloer Str. – ZOB

Die Haltestellen City Center und Karl- Marx-Str./EKZ werden nicht angefahren.