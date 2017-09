Verkehrsraumeinschränkungen in der Fellertstraße



Verkehrsraumeinschränkungen in der Fellertstraße





Im Kreuzungsbereich Fellertstraße/Wilhelmstraße kommt es vom 11.09. bis 19.09.2017 für den Fahrzeugverkehr zu Verkehrsraumeinschränkungen.



Die Fellertstraße wird in Höhe Wilhelmstraße wechselseitig halbseitig gesperrt, bleibt aber befahrbar. Die Einfahrt von der Fellertstraße in die Wilhelmstraße und umgekehrt ist während der Sperrung nicht möglich.

Die Wilhelmstraße wird vor der Fellertstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend vom 11.09. bis 14.09.2017 und aus Richtung Platanenallee kommend voraussichtlich vom 15.09. bis 19.09.2017 als Sackgasse gekennzeichnet.

Grund für die Sperrung sind Reparaturarbeiten an der Straße.





Quelle: Stadt Eisenhüttenstadt