Unsichere Fahrweise und keine Fahrerlaubnis dabei

In der Rauener Straße in Fürstenwalde stoppten am Dienstagnachmittag Polizeibeamte PKW Audi. Er fiel durch eine unsichere und zügige Fahrweise auf. Während der Kontrolle des 34-jährigen Mannes gab er an, vor der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Auf Nachfrage der Beamten konnte er auch keine Fahrerlaubnis vorweisen. Es folgte eine Blutentnahme und Ermittlung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln.