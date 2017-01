Termine Einwohnerversammlungen

Auch 2017 wird Bürgermeisterin Dagmar Püschel Einwohnerversammlungen in den Wohngebieten und Ortsteilen der Stadt Eisenhüttenstadt durchführen, um vor Ort mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen. Die erste Einwohnerversammlung findet im Ortsteil Diehlo statt. Bürgermeisterin Dagmar Püschel lädt die Anwohner am 23. Februar um 18:00 Uhr in die Gaststätte „Zum Grünen Baum" ein. Die weiteren Termine sind für die Ortsteile wie folgt:

- Donnerstag, 06.04.2017, 18:00 Uhr, Ortsteil Fürstenberg, Gesellschaftshaus „Schleichers"

- Donnerstag, 15.06.2017, 18:00 Uhr, Ortsteil Schönfließ, Gasthaus „Zur Sonne"

- Donnerstag, 28.09.2017, 18:00 Uhr, Stadtzentrum, im GeWi-Treff, Alte Ladenstraße 11

- Donnerstag, 23.11.2017, 18:00 Uhr, VI. und VII. WK (Geschäftsstelle der AWO, Fährstr. 1)