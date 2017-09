Tag des offenen Denkmals am 10. September 2017:

Thema: Macht und Pracht

Am 10. September 2017 findet wieder der Tag des offenen Denkmals statt. Seit 1991 wird der Tag europaweit begangen. 2016 luden weit mehr als 8.000 historische Bauten, Parks, bewegliche Denkmale und archäologische Stätten zur Entdeckungsreise in vergangene Jahrhunderte ein. 2017 steht der Tag des offenen Denkmals unter dem Motto Macht und Pracht.

Jedes Denkmal erzählt uns etwas über die sozialen, kulturellen und politischen Verhältnisse seiner Zeit, in der es entstanden ist. In Neuzelle ist es vor allen die umfangreiche Barockisierung der Kirchen und der Klosteranlage, die die Frage aufwirft, warum man aus einer gotischen Klosteranlage eine prächtige, barocke Anlage entstehen ließ. Das Kloster Neuzelle wird passend zum Jahresmotto thematische Führungen anbieten, in denen auch auf diese und weitere Fragen eingegangen wird.

Führungsprogramm

11.15 Uhr und 15.00 Uhr

Pfarrer Ansgar Florian

Kirchenführung

12.00 Uhr und 14.30 Uhr

Dr. Winfried Töpler

Ein Dach für Jahrhunderte – Der Dachstuhl der Stiftskirche St Marien

12.00 Uhr und 15.00 Uhr

Kurt-Rainer Jantke

Der Himmel über Neuzelle – Das Kuppelfresko in der Evangelischen Kirche

13.00 Uhr

Marita Jantke

Kreuzgangführung

14.00 Uhr

Klosterwinzer e. V.

Weinbau im Kloster Neuzelle – Die Neuzeller Klosterwinzer stellen sich vor

14.00 Uhr

Dorothee Schmidt-Breitung

Die Ausstattung der Kirche "Zum Heiligen Kreuz "- Barocke Materialvielfalt im authentischen Bestand

15.00 Uhr

Marita Jantke

Das Museum Himmlisches Theater – Die Neuzeller Passionsdarstellungen

Die Führungen werden kostenlos durchgeführt.

Anmeldung und Treffpunkt für die Führungen ist am Klosterportal.

Voranmeldungen sind nicht möglich. Die Dachstuhlführungen werden aus Sicherheitsgründen nur mit maximal 25 Personen durchgeführt. Für die Dachstuhlführungen werden am Info-Stand ab ca. 11:30 Uhr Eintrittskarten ausgegeben.

Informationen:

Stiftung Stift Neuzelle

Stiftsplatz 7

15898 Neuzelle

www.kloster-neuzelle.de

Fotograf: Andreas Tauber