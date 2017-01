Tag der offenen Tür

Der traditionelle Tag der offenenTür am Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt findet am 21.Januar in der Zeit von 9.00 - 12.00 Uhr statt. An diesem Tag besteht die Möglichkeit, die einzelnen Schulgebäude und die neue Turnhalle zu besichtigen und dabei das Ausbildungsprofil am Albert-Schweitzer-Gymnasium kennenzulernen. Die einzelnen Fächer und Arbeitsgemeinschaften präsentieren sich und bieten den Schülern und Eltern die Möglichkeit sich zu informieren. Das Angebot richtet sich vor allem an Eltern und Kinder die das Albert-Schweitzer- Gymnasium vielleicht als zukünftige Schule für die Jahrgangsstufen 5 und 7 auswählen möchten. Anmeldeschluss für die 5. Klasse ist übrigens der 03.März, direkt am Albert-Schweitzer-Gymnasium.