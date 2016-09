Tötung gestanden

Brieskow/Finkeheerd(OSF) Der 54-jährige mutmaßliche Täter, der am Dienstagmittag in Brieskow-Finkenheerd an seinem Wohnsitz im Keller seinen 66-jährigen Nachbarn getötet haben soll, hat die Tat am Mittwochvormittag in einer Vernehmung der Polizei nochmals gestanden (OSF berichtete). Als Tatmotiv gab er an, seine Frau geschützt zu haben. Nähere Informationen zum Motiv sind auch der Polizei derzeit nicht bekannt. Die Verletzungen habe sich der Mann nach der Tat selber zugefügt, so seine Aussage. Zur Zeit befindet sich der mutmaßliche Täter noch in ärztlicher Behandlung. Alle Tatbeteiligten sind bisher polizeilich nicht auffällig geworden. Die Staatsanwaltschaft hat am Mittwochmorgen gegen den 54-jährigen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Bei einer Verurteilung drohen ihm 5 bis 15 Jahre Haft.