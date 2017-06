Symbolischer Baubeginn Sanierung AWO-Kita „Kinderglück“ am 23.06.2017

Am Freitag, 23.06.2017, um 14.30 Uhr, wird Bürgermeisterin Dagmar Püschel im Beisein des Finanzministers des Landes Brandenburg, Herrn Christian Görke, den symbolischen Startschuss für die Baumaßnahmen in der Kita „Kinderglück“ geben.



Gemäß Kommunalinvestitionsfördergesetz für finanzschwache Kommunen erhält die Stadt Eisenhüttenstadt von der Investitionsbank des Landes Brandenburg insgesamt 3.161.400,00 € Fördermittel.

Diese werden schwerpunktmäßig zur Modernisierung in kommunalen Kitas und in Kitas freier Träger eingesetzt.

Die Modernisierung der in Trägerschaft der AWO geführten Kita „Kinderglück“ wird mit Mitteln aus dieser Zuwendung realisiert.

Die Kosten der Sanierung der Gebäudehülle und für die Anpassung an die EnEV betragen voraussichtlich 1.381.000,00 € und können aus diesem Zuwendungsbescheid bis zu einer maximalen Höhe von 90 % bezuschusst werden.



Die KITA wurde 1964 erbaut. Im Zeitraum von 2009 – 2013 erfolgten bereits Sanierungsmaßnahmen in der KITA. Es wurde durch den Neubau einer Außentreppe der notwendige 2. bauliche Rettungsweg aus dem OG geschaffen, ebenso wie ein weiterer 2. Rettungsweg aus dem Kellergeschoss. Weitere brandschutztechnische Maßnahmen wurden umgesetzt, unter anderem wurde eine Brandmeldeanlage eingebaut.

Die KITA hat in diesem Zeitraum auch durch den Umbau des ehemaligen Küchenanbaus für die Nutzung von Kindern des U3 Bereiches eine erhebliche Aufwertung erfahren.



Mit den nun geplanten Baumaßnahmen erfolgt die energetische Sanierung der KITA. Das KITA-Gebäude erhält eine Wärmedämmung, entsprechend der heute geltenden EnEV; ebenso werden Fenster und Türen ausgewechselt.

Vorher erfolgt die komplette Sanierung des Daches. In einem Gutachten wurde das vorhandene Wellbetondach, hier lösen sich Betonteile, als nicht sanierungsfähig eingeschätzt. Aus diesem Grund wird das komplette Dach ersetzt durch eine Binderkonstruktion mit einer Stehfalzeindeckung.

Eine weitere Aufwertung erfährt das Gebäude durch den Rückbau des alten Verbinders und der Schaffung eines neuen Treppenhauses mit Einbau eines Aufzuges an gleicher Stelle. Dies ist von großer Bedeutung, da es sich hier um eine Integrations-Kita handelt. Alle Geschossebenen sind somit nun für jeden Nutzer uneingeschränkt erreichbar. Auch alle Aufenthaltsräume in der KITA können dann ohne zeitliche Einschränkung ganztags genutzt werden. Dies war bisher aus brandschutztechnischen Gründen nicht in allen Räumen gegeben.



Die Baumaßnahme beginnt mit der Trockenlegung des Gebäudes und erfolgt weitgehend in der Zeit, in der die KITA noch belegt ist. Geplant ist der Freizug der KITA ab Mitte September. Dann wird mit den umfangreichen Baumaßnahmen begonnen.

Die Kinder werden für ca. 6 Monate in anderen Einrichtungen untergebracht. Die baulichen Maßnahmen am Gebäude sollen in 2018 abgeschlossen werden. Im Außenanlagenbereich werden sicherlich noch in 2019 Bauleistungen notwendig sein.



Quelle: Stadt Eisenhüttenstadt