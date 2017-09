Statement der Bürgermeisterin zu „Lunik-Eigentümer kritisiert Stadt“ (MOZ 16.09.2017)



Das Trauerspiel um unser „Lunik“ begann mit der Wende. Im ersten Akt wurde die Treuhand Eigentümer. Die Treuhand verkaufte das Gebäude an einen privaten sogenannten Investor, ohne die Erteilung von Auflagen, also verantwortungslos.



Der Lunik-Eigentümer beklagt nun eine ablehnende Haltung. Die ist in der Tat vorhanden, und zwar aus meiner Sicht vom Eigentümer selbst. Woran mache ich das fest?



Der Eigentümer wollte das Haus zu einem Gesundheitszentrum entwickeln, allerdings dabei das wirtschaftliche Risiko vollständig auf die Stadt abwälzen.

Im Klartext: Er saniert, bekommt über die Stadt seine Investitionskosten plus Rendite über die Miete wieder rein und die Stadt bleibt auf den Kosten für leerstehende Räume sitzen.

Während meiner Amtszeit gab es für unser „Lunik“ zwei ernsthafte Kaufinteressenten. Wir haben als Verwaltung vermittelt, koordiniert und die Interesssenten in jeder Hinsicht unterstützt. Der Verkauf kam nicht zu Stande, da der Eigentümer mehrmals die Bedingungen verändert hat, kurz gesagt es gab anscheinend kein seriöses Angebot.

Der nun aufgestellte Zaun symbolisiert für mich die Haltung des Eigentümers zur Stadt und ihren Bürgern.

Die Stadt sowie die Behörden des Landkreises werden weiter an einer Lösung arbeiten.





Dagmar Püschel

Bürgermeisterin der

Stadt Eisenhüttenstadt

http://www.moz.de/landkreise/oder-spree/eisenhuettenstadt/artikel0/dg/0/1/1604748/