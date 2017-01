Stadtentscheid

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels geht in die nächste Runde. Auch in unserer Region finden Vorentscheide statt. Am 18.Januar treten die Kinder zum Stadtentscheid in der Stadtbibliothek an. Insgesamt finden über 600 Regionalwettbewerbe statt. Höhepunkt ist das Bundesfinale mit den 16 Landessiegern am 21. Juni 2017 in Berlin. Die Leseförderungsaktion will Kinder ermuntern, sich mit erzählender Literatur zu beschäftigen und aus ihren Lieblingsbüchern vorzulesen. Die eigenständige Buchauswahl und das Vorbereiten einer Textstelle sollen zur aktiven Auseinandersetzung der Literatur führen. Näheres gibt es auf der Internetseite www.vorlesewettbewerb.de.