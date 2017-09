Stadt Eisenhüttenstadt und Eisenhüttenstädter Wiesenwirte beleben die

Freilichtbühne 2018



Im nächsten Jahr sollen wieder mehr Veranstaltungen auf der Freilichtbühne stattfinden.

Das ist jedenfalls der feste Wille von den Eisenhüttenstädter Gastronomen Stefan Reschke und Toralf Sader sowie von Frank-Uwe Gerlach von der Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt.

Vor kurzem wurde ein Vertrag von den Beteiligten unterschrieben, welcher die Nutzung der

Freilichtbühne für das Jahr 2018 regelt. Die Stadt ist dabei der Junior-Partner und wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Hütte-Konzertsommer unterstützen. So wird der Kartenverkauf in den bekannten Vorverkaufsstellen und auch über den Ticketshop der Stadt erfolgen.



Für das Programm sind die Gastronomen Reschke und Sader zuständig. So soll es im kommenden Jahr 4 bis 5 Konzerte auf der Freilichtbühne geben und als besonderes Angebot wird im Jahr der Fußball-WM jedes Spiel mit deutscher Beteiligung auf der Freilichtbühne gezeigt. Die Voraussetzungen für das größte Public Viewing in der Stahlstadt sind damit gegeben.



Beide Veranstalter haben bereits sehr gute Erfahrungen mit der Organisation von Großveranstaltungen, wie Silvesterbälle in der Inselhalle oder auch das bevorstehende Oktoberfest. Die Kleidung ist von beiden schon mal als Vorgeschmack zur Probe angelegt worden. Die Planung für den Hütte-Konzertsommer läuft bereits und alle Beteiligten hoffen auf eine gute Resonanz der Eisenhüttenstädter und natürlich auch auf die Besucher aus dem Umland.

Foto © Stadt Eisenhüttenstadt