Sperrung Lindenallee

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Lindenallee wird installiert. Dazu wird jedoch die Strasse komplett gesperrt. Am 19. November müssen sich die Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 6 bis 15 Uhr auf die Totalsperrung einrichten. Die Fahrbahn Lindenallee wird dem Baufortschritt entsprechend abschnittsweise für den Verkehr freigegeben, um die Erreichbarkeit der Geschäfte weitestgehend zu gewährleisten.