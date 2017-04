Sonderblutspende



Das Deutsche Rote Kreuz richtet am Ostersamstag einen Sonderblutspende Termin ein. Da die Blutpräparate immer nur eine kurze Haltbarkeit haben und rund 650 Spenden allein in Brandenburg und Berlin täglich benötigt werden, wird im ganzen Land sowie auch in Eisenhüttenstadt zur Spende aufgerufen. Alle Blutgruppen sind gefragt, insbesondere aber Spender mit dem Rhesusfaktor negativ. Als kleines Dankeschön für das Engagement erhalten alle Spender am Gründonnerstag den 13. April , sowie zum Sonderblutspende Termin am Ostersamstag den 15. April , neben dem Imbiss auch noch ein kleines Osterpräsent. Termin 09:00 bis 12:00 Uhr, im Städtischen Krankenhaus, Friedrich-Engels-Str. Eisenhüttenstadt





Quelle: DRK-Blutspendedienst Nord-Ost