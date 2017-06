Sommerkonzert „Klassik populär“



Nach den Kinderkonzerten und dem Konzert für Senioren mit der Combo des Landespolizeiorchesters bleiben die Stühle auf dem Hof des Städtischen Museums stehen.

Am 30. Juni 2017 wird es auf dem Hof des Museums ab 20.00 Uhr das Sommerkonzert in der Reihe „Klassik populär“ geben.

Wie immer wird Hans-Joachim Scheitzbach moderieren und selbst sein Cello streichen.

Es werden Serenaden aus drei Jahrhunderten von Mozart, Dvorak, Boccerini u.a. gespielt.

Neben Hans-Joachim Scheitzbach (Violoncello) werden Dorisz Batka (Violine),

Claudia Other (Viola), Konrad Other (Violine) und Jörg Lorenz (Kontrabass) die Werke interpretieren.

Die Konzertbesucher können die Kunstausstellung mit Arbeiten des niederländischen Malers Peter Hengst in der Galerie des Museums besuchen.







Einlass ab 19.00 Uhr

Info und Karten: 03364/ 2146



Quelle: Städtisches Museum Eisenhüttenstadt