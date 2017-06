Endlich geht es los!Amsteigt nun endlich das Casting für „Snowy und die Zeitreise – die Jubiläumsshow“. Wie immer im Friedrich-Wolf-Theater Eisenhüttenstadt.Unser Schneemann Snowy konnte trotz sommerlicher Hitze vor dem Schmelzen gerettet werden. Dazu mussten wir leider den 1. Casting-Termin am 21. Mai absagen. Jetzt geht es aber endlich los! Es ist alles ausgerichtet, um Euch zu folgenden Uhrzeiten, gruppiert nach Altersklassen, zu empfangen.Alleauf die Bühne gebeten.Die Altersgruppepräsentieren undDie Aufgaben bleiben die Gleichen: Lernt ein Gedicht, ein Lied und zeigt, was ihr tänzerisch draufhabt. Werdet Teil der Show, die erzählt, was in 20 Jahren „Snowy‘s Abenteuer“ alles passiert ist.Unsere Jury wartet auf Euch und heißt Euch herzlich willkommen. Alles ist möglich bei uns - die große Bühne, sowie die kleine Rolle -.Die Proben starten ab September und arbeiten auf die Veranstaltungen hin, die zu folgenden Terminen stattfinden werden. Schreibt sie Euch fest in den Kalender. Wir informieren Euch, sobald der Kartenverkauf eröffnet ist.Premiere ist am 09.12.2017 um 16:00 Uhr, die erste Nachmittagsveranstaltung findet am 10.12.2017 um 16:00 Uhr statt. Es folgen Vormittagstermine für Kitas und Schulen am 12.12.2017, am 13.12.2017, am 19.12.2017 und am 20.12.2017 jeweils 09:30 Uhr. Unser Weihnachtsmarathon startet mit der 16.00 Uhr-Vorstellung am 22.12.2017 und am 23.12.2017 ebenfalls um 16:00 Uhr. Den krönenden Abschluss unseres Jubiläums bildet die Heiligabendveranstaltung um 14:00 Uhr.Wir halten Euch auf all unseren Kanälen wie immer auf dem Laufenden. Besucht uns auf