Sicher unterwegs



Pünktlich nach der Sommerpause startet das Stadtteilbüro offis, zusammen mit dem Sachgebiet Prävention der Polizei Eisenhüttenstadt, am Dienstag, den 19. September 2017 wieder mit seinem monatlichen Schulungsangebot „Mobil bis ins Alter“.

Bis zum Jahresende erwarten die Teilnehmenden wie gewohnt vielfältige Themen rund um Mobilität und Verkehrssicherheit.



„Sicher unterwegs“ ist das Schwerpunktthema der Veranstaltung am kommenden Dienstag, die um 16.00 Uhr im Stadtteilbüro offis (am Busbahnhof) beginnt.



Der moderne Straßenverkehr erfordert von Kraftfahrern, Radfahrern und Fußgängern gleichermaßen, dass sich alle an die geltenden Verkehrsregeln halten und nur, wenn sich alle Verkehrsteilnehmer fair und rücksichtsvoll im Straßenverkehr bewegen, können viele Unfälle verhindert werden. Tipps und Beispiele zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr gibt an diesem Nachmittag der ACE - Verkehrsmoderator Gerhard Scheinert und beantwortet wie gewohnt mitgebrachte Fragen.



Alle Interessierten können sich am Ende der Veranstaltung die Teilnahme auf Ihrer persönlichen Stempelkarte bestätigen lassen und am Ende des Jahres an einer Verlosung teilnehmen.



Für Rückfragen und Anmeldung steht Ihnen das offis-Team unter Telefon (03364) 280 840 gern zur Verfügung.





Quelle: Stadt Eisenhüttenstadt