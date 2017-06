Sicher auf der Autobahn



„Mobil bis ins Alter“: Sicher auf der Autobahn



Am Dienstag, den 27. Juni 2017 um 16.00 Uhr lädt das Stadtteilbüro offis in Eisenhüttenstadt (am Busbahnhof) zu seiner letzten Veranstaltung „Mobil bis ins Alter“ vor der Sommerpause ein.



Mit dem Thema:

„Sicher und entspannt auf der Autobahn“



können die Teilnehmer ihr vorhandenes Wissen zu Mobilität und Verkehrssicherheit wieder einmal auffrischen.



In der Urlaubszeit sind Viele auf der Autobahn unterwegs, die sonst eher Kurzstrecken gewöhnt sind. Vor allem ältere Autofahrer fühlen sich dann gestresst und unsicher.

Der ACE - Verkehrsmoderator Gerhard Scheinert gibt an diesem Nachmittag Informationen und Tipps, wie Sie Stress auf der Autobahn vermeiden und entspannter ankommen.

Natürlich bleibt auch genügend Raum und Zeit für mitgebrachte Fragen.



Alle Interessierten können sich am Ende der Veranstaltung die Teilnahme auf Ihrer persönlichen Stempelkarte bestätigen lassen und am Ende des Jahres an einer Verlosung teilnehmen.



Eine Voranmeldung ist nicht unbedingt erforderlich. Für Rückfragen steht Ihnen das offis-Team unter Telefon (03364) 280 840 gern zur Verfügung.









Quelle: Stadt Eisenhüttenstadt