Schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag in Bad Saarow. Die 42-jährige Fahrerin eines PKW Renault befuhr die Silberberger Chaussee aus Richtung Golfplatz kommend in Fahrtrichtung Bad Saarow Strand. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Die Frau sowie eine Insassin erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden in Krankenhaus transportiert.. Die Kripo untersucht nun die Unfallursache.