Frühlingsfest an der Neiße, Innenstadt von Guben, 03172 GubenAltstadtfest Beeskow, Marktplatz und Berliner Straße, 15848 BeeskowDas Frühlingfest in Guben und das Beeskower Altstadtfest gehören zu den zahlreichen Brandenburger Stadtfesten mit langer Tradition. Mit einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein laden beide Feste jedes Jahr zum gemeinsamen Feiern ein. Die Schutz(B)engel sind ebenfalls dabei und suchen während ihres Einsatzes das Gespräch mit den Besuchern des Festes, um diese für mehr Verantwortungsbewusstsein im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Im Fokus steht dabei das Thema Alkohol am Steuer. Mit im Gepäck haben die Engel und Bengel ihre Rauschbrillen und den Promilletester. Damit wollen sie auf die Gefahren und Wahrnehmungsstörungen durch Alkoholkonsum aufmerksam machen und zeigen, welche Auswirkungen Alkohol auf das Fahrvermögen haben kann.Die Kampagnenbotschafter mit den goldenen Flügeln und blauen Perücken setzen sich auch im Jubiläumsjahr zum 20-jährigen Bestehen der Verkehrssicherheitskampagne dafür ein, dass junge Erwachsene sicher und unfallfrei nach Hause kommen. Dazu touren sie regelmäßig durch Brandenburg und klären vor Ort über Risiken und Gefahren im Straßenverkehr auf.Die Kampagne bietet viele Möglichkeiten, sich aktiv zu beteiligen. Während der Schutz(B)engel-Einsätze können sich die Besucherinnen und Besucher für die Kampagnen-Website www.liebersicher.de fotografieren lassen und ein Statement zur Verkehrssicherheit in Brandenburg abgeben.Darüber hinaus sind die Schutz(B)engel am 14. Juni von 9:00 bis 14:00 Uhr beim 4. Verkehrssicherheitstag für Senioren der Polizeiinspektion Uckermark präsent und informieren auch die älteren Damen und Herren über Maßnahmen und Alternativen, um auch im Alter mobil zu sein.Weitere Informationen über die Schutz(B)engel und die Kampagne gibt es auf der Website www.liebersicher.de und auf https://www.facebook.com/LieberSicher/