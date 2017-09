Schuljahreseröffnungskonzert der Musikschule Beeskow

Mit ihrem facettenreichen und mitreißenden Programm sorgt das Jugendblasorchesterdas Streichquartett und das Gitarrenensemble der Musikschule Beeskow am Sonntag, dem 03. September 2017 um 15.00 Uhr für einen stimmungsvollen Konzertnachmittag bei Kaffee und Kuchen auf dem Burghof der Burg Beeskow. Das Jugendblasorchester Beeskow wurde 1989 aus einer bestehenden Blechbläsergruppe und zwei Schlagzeugern gegründet und ist ein Ensemble der Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel" der Regionalstelle Beeskow. Seit Jahren gehört der Klangkörper zu den besten Jugendblasorchestern Brandenburgs. Konzertreisen führten das Orchester in seiner 27-Jährigen Geschichte schon in zahlreiche Länder Europas. Am 03. September können sich die Besucher auf ein breit gestreutes Programm freuen, welches von Folklore bis moderner jugendlicher Blasmusik reicht, aber auch die Filmmusik kommt nicht zu kurz. Die Musikschüler und Musikschülerinnen geben auch einen Einblick in neue Stücke, die sie im Probenlager an der Ostsee neu einstudiert haben. Das Konzert im Burghof der Burg Beeskow beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden zu Gunsten der Musikschule wird gebeten. Regenvariante Schützenhaus Beeskow.