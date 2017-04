In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch, erblickte um 1.21 Uhr die kleine Lilli Marleen das Licht der Welt und bescherte dem städtischen Krankenhaus in Eisenhüttenstadt einen ganz besonderen Tag. Die 100. Geburt in diesem Jahr und das schon Ende März, genau 25 Tage vor der 100.Geburt im Jahr 2016. Damit steht fest, das man auch in diesem Jahr auf eine höhere Geburtenzahl hoffen kann. Schon im letzten Jahr wurden 46 Babys mehr als im Vorjahr geboren.