Schnelles Internet im Vodafone-Mobilfunknetz



Schnelles Internet im Vodafone-Mobilfunknetz



Wie einem Schreiben von Vodafone, gerichtet an Bürgermeisterin Dagmar Püschel, zu entnehmen ist, wird ab Oktober in Eisenhüttenstadt im Vodafone-Mobilfunknetz das leistungsstarke LTE-Netz verfügbar sein.



Vodafone plant die Inbetriebnahme des Funksystems LTE für die 40. Kalenderwoche an verschiedenen Standorten in der Stadt. Damit kann man auch unterwegs mit mobilen Endgeräten schnelles Internet nutzen.





Quelle: Stadt Eisenhüttenstadt