Schlagring sichergestellt

Die Polizei fand bei einem mutmaßlichen Ladendieb einen Schlagring. In einem Verbrauchermarkt in der Eisenhüttenstädter Fährstraße hielt der Ladendetektiv am Montagmittag einen 17-jährigen fest und rief die Polizei. Bei der Durchsuchung wurde der Schlagring, der in Deutschland als Waffe gilt, gefunden. Der 17- Jährige erhielt nicht nur eine Anzeige wegen Diebstahls, sondern noch eine wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.