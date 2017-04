Schüler aus Drancy kommen vom 01. – 09.04. 2017 nach Eisenhüttenstadt





Das Albert-Schweitzer-Gymnasium empfängt Gäste aus der Eisenhüttenstädter Partnerstadt Drancy. Die Städtepartnerschaft besteht seit 1963 und der Schüleraustausch feierte im vergangenen Jahr sein 25jähriges Bestehen. Nachdem unsere Schüler bereits vom 09. – 17.03.2017 in Drancy weilten, werden ab 01.04.2017 insgesamt neun Schüler aus Drancy erwartet.



Dieser Schüleraustausch ermöglicht eine intensive Begegnung und damit ein Kennenlernen zwischen den Jugendlichen beider Städte. Die Durchführung ist nur dank dem großen

Engagement aller Beteiligten möglich. Im Albert-Schweitzer-Gymnasium organisieren die Französischlehrer diesen Austausch seit Anfang an, wodurch die gute Qualität und die Kontinuität des Jugendaustausches zwischen beiden Partnerstädten garantiert werden.



Von französischer Seite wird der Austausch durch Stephane Bouthors vom Partnerschaftskomitee organisiert, hier sind deshalb auch Schüler verschiedener Schulen daran beteiligt. In diesem Jahr sind es insgesamt vier Schulen. Madame Haifa ABBOUD, Schulleiterin am lycée Saint Germain in Drancy begleitet das erste Mal die Gruppe nach Eisenhüttenstadt, ihr lycée (Gymnasium) nimmt in diesem Jahr erstmalig am Austausch teil. Sie freut sich bereits auf die kommenden Tage in unserer Stadt.





Am Montag (03.04.2017) gibt es den offiziellen Empfang in der Schule und im Rathaus von Eisenhüttenstadt. Bürgermeisterin Dagmar Püschel trifft sich um 13:00 Uhr mit der Delegation am Stadtmodell im Foyer des Rathauses. Die Stadt Eisenhüttenstadt unterstützt diesen Schüleraustausch finanziell und logistisch im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Drancy.



Neben der Teilnahme am Unterricht des Albert-Schweitzer-Gymnasiums werden zahlreiche Exkursionen durchgeführt. So gibt es Ausflüge zur BTU Cottbus, in den Filmpark Babelsberg und nach Berlin, u.a. mit Besichtigung des Reichstagsgebäudes und Brandenburger Tor.





Foto © Stadt Eisenhüttenstadt

„Empfang am Stadtmodell 2016 anläßlich Jubiläum 25 Jahre Schüleraustausch, von links: Bürgermeisterin Dagmar Püschel, Stephane Bouthors vom Partnerschaftskomitee Drancy und Sabine Müller (Französischlehrerin Albert-Schweitzer-Gymnasium)“





Quelle: Stadt Eisenhüttenstadt