Saisonabschluss beim Freiluftschach



Wer sich für Schach interessiert, kann sich am 12. September ab 15 Uhr am Großfeld in der Lindenallee einfinden und mitspielen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, Alte oder Junge. Auch Zuschauer können wie gewohnt die Partien am Spielfeldrand verfolgen und in Gedanken mitspielen. Kommenden Dienstag findet das letzte Schachturnier unter freiem Himmel in diesem Jahr in der Lindenallee statt. Diese monatliche Veranstaltung wurde durch die Behinderten- und Seniorenbeauftragte der Stadt Eisenhüttenstadt, die Abteilung Schach der BSG Stahl und das Stadtteilbüro „offis“ organisiert.



Also vormerken! Letzte Gelegenheit für den beliebten Treff kleiner und großer Denksportler für die Saison 2017 ist die Teilnahme am Saisonabschluss am 12. September 2017., 15:00 Uhr in der Lindenallee.