Rock Oder-Spree

LOS(OSF) 15 Bands haben sich am Freitag und Samstag beim 22. Rock Oder-Spree auf der Burg in Friedland musikalisch gemessen. Am Ende sammelte mit "Crypt" eine sehr junge Band aus Bad Saarow die meisten Punkte. Den 2. Platz erspielte sich "Escape Into The Light" aus Frankfurt (Oder). Vormerken können sich Fans der regionalen Rockmusik den 26. August. Dann spielen die sechs bestplatzierten Bands des ältesten Rockwettbewerbs im Land Brandenburg auf der Parkbühne in Fürstenwalde/Spree.