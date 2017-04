ROCK ODER SPREE - der traditionsreiche regionale Wettbewerb der Rockmusiker aus den Landkreisen Oder-Spree, Märkisch-Oderland sowie aus der Stadt Frankfurt (Oder) erlebt im Juni seine 23. Auflage. Veranstalter sind wieder das Amt für Bildung, Kultur und Sport des Landkreises Oder Spree und die Sparkasse Oder Spree in einer Produktion der Dies & Das Programmagentur Beeskow. Fortgesetzt wird auch in diesem Jahr die bewährte Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Burgförderverein Friedland.



Rockmusiker, die sich am 9. und 10. Juni 2017 auf der Burg Friedland dem Publikum und der Fachjury präsentieren wollen, können sich jetzt anmelden, entweder direkt beim Landkreis Oder-Spree per Email an norbert.rothe@l-os.de bzw. per Fax 03366-351478 oder über die Dies & Das Programmagentur (Email: diesdas@t-online.de bzw. per Fax 033677-629453).



Jeder Auftritt beim Wettbewerb ist auf 20 Minuten begrenzt. Ton- und Lichttechnik (keine Backline) sowie ein Schlagzeug in der Grundausstattung werden gestellt. Eine Jury bestehend aus Musikschullehrern, Profimusikern, Medien- und einem Publikumsvertreter bewertet die Rockmusiker. "Und natürlich bieten wir wieder genügend Raum für die Gespräche hinter der Bühne, die mitunter den Erfolg des ROCK ODER SPREE ausmachen. So steht auch die Jury nach der Auswertung jeder Band gern Rede und Antwort", erläutert Norbert Rothe vom Amt für Bildung, Kultur und Sport des Landkreises Oder-Spree.



Die erfolgreichsten Teilnehmer des Rockwettbewerbs werden sich am 25. August 2017 beim Preisträgerkonzert präsentieren. Im Vorjahr war der Sieg nach Bad Saarow gegangen, an die Gruppe Crypt.



Das Foto zeigt Crypt, die Siegerband 2016, bei ihrem Auftritt in Friedland.

Foto: Landkreis Oder-Spree