Neugieriger Blick auf das Stadtmodell



Madame Haifa ABBOUD, Schulleiterin am lycée Saint Germain in Drancy und der Präsident des Städtepartnerschaftskomitees von Drancy, Stéphane Bouthours sind mit neun Schülern aus vier verschiedenen Schulen der Partnerstadt nach Eisenhüttenstadt gekommen. Bürgermeisterin Dagmar Püschel begrüßte sie gemeinsam mit den Lehrern und den Gastschülern vom Albert-Schweitzer-Gymnasium im Foyer des Rathauses.

Inzwischen gibt es diesen Schüleraustausch bereits 26 Jahre und es sind immer wieder neue junge Menschen, die sich gegenseitig kennenlernen. Sie bedankte sich deshalb bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Albert-Schweitzer-Gymnasiums für ihren Einsatz zum Fortbestand dieser schönen Tradition. Die Stadt Eisenhüttenstadt gibt finanzielle und logistische Unterstützung.

Gabriele Haubold vom Bereich Stadtplanung/Stadtumbau erklärte am Stadtmodell und Sabine Müller (Französischlehrerin am ASG) übersetzte für unsere Gäste. Die Schüler erfuhren wissenswertes zur Geschichte unserer Stadt, u.a. das Eisenhüttenstadt auf dem Reißbrett als Planstadt zwischen den vorhandenen Orten Fürstenberg/Oder und Schönfließ auf der freien Fläche entstanden ist.

Zum abschließenden Gedankenaustausch gab es noch kleine Knabbereien und Getränke. Dann ging es schon weiter zum nächsten Programmpunkt. In den kommenden Tagen stehen noch zahlreiche Aktivitäten und Exkursionen auf dem Plan der französischen Gäste.



Quelle: Stadt Eisenhüttenstadt