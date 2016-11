Nach „Enkeltrick" gefasst

Die Polizei konnte eine mutmaßliche Enkeltrickbetrügerin verhaften. Ein angeblicher Sohn wollte per Telefon einer Seniorin Geld, Schmuck und Wertsachen erpressen, in dem er eine Notlage vortäuschte. Bisher hatte die Masche Erfolg und eine Frau holte das Geld ab. Am Montagnachmittag erschien wieder diese Frau bei einer 77-jährigen Fürstenwalderin. Doch bei diesem Versuch konnte die Polizei eine 20-jährige Osteuropäerin festnehmen. Sie hatte bereits in der Schweiz den „Enkeltrick" versucht. Die mit dem Fall betrauten Kriminalisten ermitteln nun auch zum Verbleib des bereits ergaunerten Geldes.