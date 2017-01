Mit Drogen erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle an der B112 nähe Ziltendorf hielt die Polizei am Montagmittag einen Honda Civic an. Die Fahrerin war auffällig und musste sich einem Drogenschnelltest unterziehen, der positiv anschlug. Bei dem Beifahrer fand die Polizei zwei Tütchen mit einer weißen Substanz, die sichergestellt wurden. Die junge Frau musste zur Blutprobe ins Krankenhaus. Beide Personen erhielten nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.