Landesweite Aktion „Senioren im Straßenverkehr“ im Jahr 2017



Wie in den Jahren zuvor wird sich die Polizei auch in diesem Jahr an der landesweiten Aktion „Senioren im Straßenverkehr“ beteiligen.

Anliegen dieses Aktionstages ist es, spezielle Informations- und Aufklärungsangebote für ältere Menschen anzubieten.



Am 14.06.2017, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr, wird sich die Polizei in Eisenhüttenstadt in der Löwenstraße (Altstadt Fürstenberg) vor dem dortigen Museum mit einer technischen Beratung zum Thema „Rund um das Fahrrad“, mit einem Vortrag: Alkohol im Straßenverkehr und der Anwendung einer Rauschbrille und einer Fahrradcodierung präsentieren. Ab 14:00 Uhr gibt es einen musikalischen Abschluss der Veranstaltung mit der Combo des Polizeiorchesters Brandenburg.





Eingeladen zu einer umfassenden Beratung sind besonders Seniorinnen und Senioren. Unsere Beamten werden sich umfassend Zeit nehmen, um auf Ihre Fragen einzugehen.





Quelle: Polizeidirektiktion Ost