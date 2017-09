Kunst im Freiraum



Bereits im Rahmen des Stadtfestes wurde es vorgestellt – nun ist es auch endlich erhältlich:



Das neue Buch „Kunst im Freiraum Eisenhüttenstadt“ präsentiert mehr als 100 künstlerische Arbeiten – Skulpturen, Plastiken oder auch kunstvolle Wandgestaltungen – die, im Stadtgebiet Eisenhüttenstadts verteilt, zu ihren Besonderheiten zu zählen sind. Sie gehören zum Stadtbild und erzählen ihre Geschichte, auch wenn viele von ihnen für die Eisenhüttenstädter im Alltagsrhythmus der Stadt zur Normalität geworden sind.



Dank finanzieller Unterstützung durch das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt ist nun ein Buch entstanden, in dem das kleine Redaktionsteam um Gabriele Haubold, Hartmut Preuß und Fotograf Bernd Geller die Kunstwerke und ihre Schöpfer aus unterschiedlichen Perspektiven in den Fokus rückt. Mit verschiedenen Routenvorschlägen nimmt es den Betrachter mit auf Entdeckungstour und lädt ein, die Kunst im öffentlichen Raum bei einem Spaziergang selbst aktiv neu zu erleben oder sie Gästen der Stadt zu zeigen.



Wer sich für die Vielfalt der Kunst im Freiraum interessiert oder vielleicht wissen will, wer der Schöpfer seiner Lieblingsplastik war, kann sich ab sofort sein Exemplar des Buches im Stadtteilbüro offis, Alte Poststraße 2 (am Busbahnhof) zu dessen Öffnungszeiten abholen.



Öffnungszeiten Stadtteilbüro offis:



Montag 9 – 16 Uhr

Dienstag 9 – 18 Uhr

Donnerstag 9 – 16 Uhr







Quelle: Stadt Eisenhüttenstadt