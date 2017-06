Kommunales Jobcenter in Eisenhüttenstadt zieht um



Die Regionalstelle Eisenhüttenstadt des kommunalen Jobcenters des Landkreises Oder-Spree zieht in ein neues Verwaltungsgebäude und bleibt daher im Zeitraum vom 29. Juni bis 3. Juli 2017 geschlossen.



Ab dem 4. Juli 2017 stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters am neuen Standort in der Karl-Marx-Straße 35c in 15890 Eisenhüttenstadt wieder für individuelle Beratungen zur Verfügung. Der Empfangsbereich des Jobcenters befindet sich dann in der 5. Ebene des Gebäudes. Telefonisch können alle Ansprechpartner auch nach dem Umzug unter den bisherigen Rufnummern erreichet werden.



Während des Umzuges kann für Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, die Rufnummer 03366 35-4551 in Beeskow genutzt werden. Wir bitten um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen.