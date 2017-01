Jäger und Fischer

die untere Jagd- und Fischereibehörde des Landkreises Oder-Spree in Beeskow ist vom 16. bis 20. Januar 2017 nicht besetzt. Die Fischereiabgabe kann während der üblichen Sprechzeiten im Büro der Bürgerberatung des Landkreises in Fürstenwalde (Am Bahnhof 1) entrichtet werden. Alternativ kann die zum Fischen benötigte Jahresmarke auch in Angelläden, Tourismusinformationen und anderen autorisierten Ausgabestellen erworben werden.