Hörspielabend unterm Sternenhimmel



Am Freitag, den 23. Juni 2017 lädt die Burg Beeskow ihre Gäste wieder zu einer Veranstaltung der besonderen Art ein, denn beim „Hörspielabend unterm Sternenhimmel“ wird Kino für die Ohren geboten. Wer möchte, kann sich einen Liegestuhl, eine Decke oder ähnliches mitbringen, um dem Hörspiel in gemütlichem Flair zu lauschen. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf Aldous Huxleys großen utopischen Roman „Schöne neue Welt“ von 1932 als rbb Hörspiel freuen.



Im Jahre 632 nach Ford scheint die Welt perfekt zu sein: Armut, Krankheit und Alter sind abgeschafft, jeder hat seinen Platz in der Gesellschaft. Alphas kontrollieren die Macht, während Epsilons als Halbidioten Maschinen bedienen. Und sollte sich doch irgendwann mal ein Problem auftun, gibt es Soma, die Droge, die alle Unannehmlichkeiten hinwegfegt. Bei einem Ausflug in die verbotene Zone eines Eingeborenenreservats macht der Alpha-Plus Bernard die erschütternde Bekanntschaft eines jungen Halbwilden, der in Shakespeare-Versen spricht. Bernard nimmt ihn mit sich zurück in die Zivilisation. Und plötzlich geht ein Riss durch die schöne neue Welt …

"Es ist erschreckend, wie viel von Huxleys Prophetie in solch kurzer Zeit zur Wirklichkeit werden konnte", schrieb unlängst die New York Times über das vor mehr als 80 Jahren erschienene Werk.



Mit mehr als 20 Rollen und einem großen Ensemble von Statisten hat Regisseurin Regine Ahrem, von der auch die Hörspielbearbeitung stammt, den Klassiker der utopischen Literatur neu aufgenommen. Es ist eine der aufwendigsten Produktionen, die die rbb-Hörspielabteilung je gemacht hat. Zu den Sprecherinnen und Sprechern gehören Gerd Wameling, Leslie Malton, Irm Herrmann, Cathlen Gawlich, Lars Rudolph, Christopher Nell, Regina Lemnitz, Britta Steffenhagen u. v. a.. Die Hörspielversion basiert auf der Neuübersetzung von Uda Strätling.



Die Veranstaltung am Freitag, dem 23. Juni in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg beginnt um 20 Uhr. Karten zum Preis von 6,00 € / Schüler frei sind vorab am Museumstresen der Burg Beeskow oder unter 03366/352701 erhältlich.